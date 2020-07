Ufficiale l’arrivo di Francesco Corigliano alla Promosport

Continua il mercato in ingresso dall’Eccellenza per la Promosport, che dopo il gruppo di Sersale che ha seguito in Promozione mister Morelli, ora aggiunge anche Francesco Corigliano, lo scorso anno in forza allo Scalea.

L’esterno offensivo l’anno prima aveva indossato la maglia della Vigor Lamezia in Promozione guidata proprio da mister Morelli, infortunandosi però nella fase finale della stagione e saltando le sfide decisive in chiave play off.