Tornano ad indossare la maglia della Promosport i fratelli Matteo e Gabriele Gagliardi

Per i gemelli è un ritorno a distanza di una sola stagione in via Boccioni, in cui avevano disputato l'anno prima il torneo di Promozione.

