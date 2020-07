Antonio Scalese nuovo acquisto per l’Atletico Maida

Dopo le conferme di Francesco Curcio, Alessio Carchedi, Andrea Michienzi, Kevin Martinez, Davide Romagnuolo, altro volto nuovo successivamente a quello di Emanuele Paradiso per l’Atletico Maida.

A disposizione di mister Alessandro arriva Antonio Scalese, reduce dall’esperienza futsal in serie B con l’Ecosistem Lamezia ma con in curriculum 3 stagioni in serie C2 con la Vigor Lamezia collezionando 46 presenze e 1 rete. In serie D altre 3 stagioni con Vigor Lamezia, Castiglione di Sicilia e Ars e Labor Grottaglie giocando 32 partite e segnando 7 reti. In Eccellenza ha vestito le maglie di Pro Italia Galatina, Rossanese, Cutro, Scalea, Cotronei ed Acri collezionando circa 120 presenze e segnando 30 reti, in Promozione ha giocato con la Rossanese metà stagione (prima di passare ad Acri) collezionando 12 presenze e 7 reti. Prima esperienza in Prima Categoria per l’attaccante classe ’90.