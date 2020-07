Venerdì incontro contingentato per nuovi stemma, presidente ed allenatore della Vigor Lamezia

Se nulla ancora si sa della nuova Vigor Lamezia, a parte presidente ed allenatore, la società biancoverde ha organizzato un nuovo incontro di presentazione che si terrà all’aperto presso il Casale Country, venerdì alle 21.30.

La scelta di una location privata è stata dettata dalla necessità di garantire la sicurezza di quanti vi parteciperanno, attraverso un accesso più controllato e per meglio ottemperare alle nuove misure anti contagio, in attesa di poter organizzare una grande festa biancoverde in centro città. Nell’occasione sarà presente il nuovo allenatore Massimo Morgia, guida esperta e competente, già ufficializzato nelle scorse settimane, e sarà presentato il nuovo stemma della Vigor Lamezia.

«L’evento rappresenta un’occasione – afferma il Presidente Saladini – per dare il via ad un lungo percorso sicuramente avvincente ed appassionante, che sarà veicolo di quei valori sportivi in cui ho sempre creduto. In questa progetto c’è e ci sarà il cuore di tutti».