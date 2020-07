Giovedì presentazione del nuovo organigramma e della scuola calcio del Sambiase

È prevista per giovedì alle 19:15, nel cortile della parrocchia di San Francesco di Paola, la conferenza stampa in cui verranno illustrati l’organigramma e i nuovi ingressi societari dell’ASD Sambiase Lamezia 1923 in previsione della stagione 2020/2021.

La conferenza stampa sarà occasione per discutere circa i programmi e gli obiettivi della stagione ventura e anche per presentare la nascita della Scuola Calcio Sambiase.

«Un modo per tornare ad abbracciare – pur sempre rispettosi delle distanze di sicurezza necessarie – la società, la squadra e i colori giallorossi, dopo un periodo difficile e prima di una nuova emozionante stagione», conclude la nota stampa.