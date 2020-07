Andrea Giannarelli è il nuovo Direttore Sportivo della Vigor Lamezia, seguendo così nella città della piana mister Morgia con cui lo scorso anno ha condiviso l’esperienza a Chieri.

Giannarelli con i suoi 23 anni è il più giovane DS d’Italia. Ex calciatore professionista (ha vestito la maglia della Juventus e del Pisa in Lega Pro allenato da Gennaro Gattuso), è stato fino a qualche mese fa il DS del Chieri in serie D, esperienza condivisa proprio con Massimo Morgia, già ufficializzato dal Presidente Saladini come guida tecnica della Vigor Lamezia.

“Ho scelto Giannarelli – dice Saladini – perchè sin da giovane ha respirato l’aria del calcio che conta. E’ un ragazzo con le idee chiare con straordinarie competenze. Il nostro sarà un progetto a lungo termine e Giannarelli e Morgia formano un tandem affiatato e orientato alla crescita di giovani talenti, nel rispetto di quel mix gioventù, fantasia ed esperienza che serve a far bene e a vincere i campionati. Un altro tassello fondamentale del nostro puzzle è stato messo e ci aspetta una estate caldissima e piena di bellissime sorprese”.

Il nuovo DS sarà presentato ufficialmente alla città di Lamezia in occasione dell’evento di venerdì presso il Casale Country, ed intanto si registra anche un avvicinamento tra la nuova società e parte della tifoseria biancoverde.

Parla di «storico accordo ed impegno» l’associazione passione e tradizione Vigorina con il nuovo presidente Felice Saladini. «Per la prima volta, nella nostra centenaria storia, società e tifosi condividono un percorso di salvaguardia e di tutela dei nostri colori», sostiene il gruppo di tifosi, «un incontro per formalizzare i punti proposti, sfociato in un prolifico scambio di idee e suggerimenti. Unità di intenti e programmi esaltanti ma, soprattutto, tante idee rivolte ai più piccoli che non possono che trovare piena approvazione ed interesse».