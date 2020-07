Allenamenti della nazionale italiana di kitesurf a Gizzeria, sede dei campionati del mondo idrofoil 2021

Secondo appuntamento questa settimana per la nazionale italiana di kitesurf, con circa 25 giovani promesse del kitesurf nazionale di cui 3 calabresi che fanno parte proprio del Circolo Velico Hang Loose Beach di Gizzeria, il circolo Fiv che ha ospitato gli allenamenti.

Questa mattina sono venuti a salutare i ragazzi anche Fabio e Valentina Colella, rispettivamente consigliere nazionale della Federazione italiana Vela con la delega al kitesurf e presidente della VI zona FIV. I ragazzi in questi giorni hanno avuto anche la gradita sorpresa della presenza di Mirco Babini, attuale presidente della IKA, massima espressione del kitesurf internazionale in seno a World Sailing. Tra l’altro proprio oggi ha annunciato che Gizzeria è quindi Hang Loose Beach è stata selezionata per organizzare il prossimo Campionato del Mondo giovanile dal 19 al 24 luglio 2021 per la nuova classe olimpica di kitesurf e cioè Idrofoil .

Grande la soddisfazione di Luca Valentini, presidente del Circolo Velico Hang Loose Beach, che ancora una volta avrà la possibilità di organizzare un evento internazionale così importante. Hanno condotto gli allenamenti il tecnico federale Simone Vannucci ed il giovane Salvatore Guido, istruttore di kitesurf della scuola internazionale proprio di Hang Loose Beach .