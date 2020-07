Confermata l’Eccellenza a 18 squadre, in 3 rinunciano all’iscrizione in Promozione

Si sono chiusi ieri i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 Serie C1 e C2 attraverso la procedura on-line.

«Gli aiuti messi in campo hanno dato i loro frutti – sostiene il Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi – sono soddisfatto dell’esito delle domande di iscrizione presentate dalle nostre società che anche in questo momento particolare e difficile hanno dimostrato voglia di ripartire e di proseguire il loro percorso sportivo e sociale. Per la prima volta avremo il girone di Eccellenza a 18 squadre e sarà certamente impegnativo e stimolante. Abbiamo inoltre stabilito di prorogare i termini per le iscrizioni ai campionati di Calcio a 5 per dare alle società maggior respiro, considerato che non risultano scadenze perentorie nel breve termine».

Hanno dunque presentato domanda di ammissione ai campionati di Eccellenza (18 società) e di Promozione (32 società) 2020/2021 le seguenti società aventi diritto:

ECCELLENZA

Belvedere 1963

Boca Nuova Melito Admo

Bovalinese 1911

Corigliano Calabro

Cotronei 1994

Gallico Catona 2018

Isola Capo Rizzuto

Locri 1909

Morrone

Palmese A.S.D.

Paolana

Reggiomediterranea

Sambiase Lamezia 1923

Scalea Calcio 1912

Sersale Calcio 1975

Soriano 2010

Stilese A Tassone

Vigor Lamezia Calcio 1919

PROMOZIONE

Africo

Bagnarese

Borgo Grecanico 2015

Brancaleone

Caccurese

Caraffa

Cassano Sybaris

Citta Amantea 1927

Comprensorio Archi Calcio

Cutro

D.B. Rossoblu (EX San Marco)

Filogaso

Garibaldina

Gioiese 1918

Gioiosa Jonica Asd

Juvenilia Roseto C.S.

Ludos Ravagnese Calcio

Marina Di Schiavonea 1960 (ora Citta Di Acri 2020)

Melicucco Calcio

Monasterace Calcio

Parghelia Calcio

Praiatortora

Promosport

Real Sant’agata

Rombiolese

Rossanese

San Fili 1926

San Giorgio 2012

Sporting Catanzaro Lido

Trebisacce

Vallata Del Torbido

Villaggio Europa

Non hanno regolarizzato la richiesta di partecipazione al campionato di Promozione le società F.C. Calcio Acri, Nuova Rogliano 2016 e Villese Accademy, liberando così teoricamente 3 posti cui ambiranno avendo fatto domanda di ripescaggio:

Atletico Maida;

Campora;

Cinquefrondese;

Rocca di Neto 1966;

San Gaetano Catanoso;

Scandale;

Sillanum 2007 (ora Mangone Calcio);

Hanno proposto domanda di partecipazione al Campionato di Eccellenza, che al momento però è al completo, Gioiosa Jonica, Rossanese e Trebisacce.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in attesa delle decisioni che verranno assunte dal prossimo consiglio in esito ai campionati Nazionali, esaminerà le domande e la documentazione pervenute e determinerà organici e gironi dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione s.s.2020/2021 nel corso della prima riunione utile fissata per il 7 agosto.

Per quanto riguarda i Campionati Regionali di Calcio a 5 “serie C1 e C2” s.s.2020/2021 il Consiglio di Presidenza, considerata la vacanza in organico ha deliberato di prorogare i termini di iscrizione e relativa normativa di ripescaggio al 3 settembre. Nel contempo ha accolto la richiesta di ammissione (trasmessa dalla Divisione Nazionale per competenza – rinunciataria al campionato di C5 “A2”) al Campionato di calcio a 5 “serie C1” della società A.S.D. Magic Crati Futsal.

Ha altresì proposto domanda di partecipazione al Campionato di Calcio a Cinque “serie C2” il C5 Citta di Rende.