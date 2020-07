Il Sambiase ufficializza le conferme di Bernardi ed Umbaca

È tempo di conferme ufficiali in casa Sambiase, che come già anticipata ieri conterà anche nella prossima stagione sul capitano Alessandro Bernardi ed il fantasista Francesco Umbaca.

Nell’annunciare le firme si rammenta che «Alessandro Bernardi, capitano, bandiera, sambiasino doc, è il pilastro del quale non si poteva fare a meno. Uomo di qualità, sostanza, classe ed esperienza, professionista esemplare. Essenziale non solo per le sue doti calcistiche ma anche per le qualità umane, capace di trasmettere ai compagni – in special modo i più giovani – i valori e la grinta della sambiasinità, insegnando loro cosa voglia dire indossare la maglia giallorossa».

Il numero 10 viene invece descritto come «funambolo del pallone, artista del dribbling. Calciatore dall’indubbio estro, il numero 10 giallorosso, classe 1997, unisce il cristallino talento a grinta, tenacia e determinazione. Tutte queste qualità hanno fatto sì che Umbaca fosse una delle riconferme più attese da parte dei tifosi, che adesso possono sognare in grande».

Ai tifosi si comunica che presso la GoldBet, in piazza V Dicembre a Lamezia Terme, è possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2020/2021. Il prezzo dell’abbonamento, nonostante la crisi economica post Covid e benché vi siano due partite in più, è rimasto invariato a quota 100 euro.

«Chiediamo ai nostri tifosi e alla nostra città di stringersi ancora di più attorno ai colori giallorossi, perché abbiamo bisogno di tutti voi per poter andare più lontano possibile» si chiude la nota stampa.