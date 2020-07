L’ASD Atletico Maida tessera il centrocampista Pietro Andricciola e spera nel ripescaggio in Promozione

L’ASD Atletico Maida comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni del centrocampista Pietro Andricciola, proveniente dalla Vigor 1919.

Andricciola, classe 95, calcisticamente nasce nella Promosport dove oltre al settore giovanile gioca ben 5 stagioni di Promozione, poi due anni con la Vigor Lamezia fra Prima categoria e Promozione, lo scorso anno alla Vigor 1919 in prima categoria.

Giocatore importante per la categoria, Andricciola si presenta cosi ai suoi nuovi tifosi «sono contento di poter far parte di questo progetto, ho scelto Maida per la serietà che li contraddistingue da sempre. Ringrazio il direttore Zaccone , il mister e la società per la fiducia e spero di aiutare i compagni a raggiungere gli obiettivi prefissati».

Per quanto riguarda la rosa sono arrivate nei giorni scorsi anche le conferme di Andrea Saladini e Pascal Lombardi, mentre la società comunica alla cittadinanza di aver regolarmente inoltrato documentazione per il ripescaggio in Promozione il 27 luglio.