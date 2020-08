Piemontese e Marco Foderaro nuovi arrivi in casa Sambiase

Dopo il giro di conferme, arrivano per il Sambiase anche i primi nuovi acquisti, con due nomi di esperienza messi a disposizione della società per mister Danilo Fanello.

Dopo la scorsa stagione con la maglia biancoverde della Vigor Lamezia, ritorna a distanza di tempo in giallorosso il centrocampista Marco Foderaro, che in via Savutano ritroverà come perno offensivo Francesco Piemontese, la scorsa stagione alla Reggiomediterranea, dopo che i due avevano condiviso gioie sportive nelle stagioni passate tra Palmese, Isola Capo Rizzuto e Corigliano.