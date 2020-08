Dopo una lunga trattativa, il terzino classe 99 Luigi Bubba ha firmato ufficialmente per l’ASD Atletico Maida .

Bubba nasca calcisticamente nell’US Catanzaro dove dal 2013 al 2016 gioca nel settore giovanile collezionando anche una presenza in nazionale under 15 .

Nella stagione 2017/18 veste la maglia del Cotronei in Eccellenza per poi passare alla Vigor Lamezia nella stagione successiva fino a dicembre per poi trasferirsi, sempre in Eccellenza, in Sardegna indossando la casacca del Tonara.

Lo scorso anno vince il campionato di Prima categoria con il Caraffa da protagonista, ringraziata dalla società del ds Zaccone per la collaborazione.