All’Ecosistem Lamezia Soccer approda Alcides Pereira

Nuovo colpo di mercato per l’Ecosistem Lamezia Soccer, con il DS, Nicola Samele, a concludere con un autentico pezzo da 90, un fuoriclasse che non ha bisogno di presentazioni per gli addetti ai lavori.

Ad indossare la casacca orange nella stagione 2020-21 ci sarà Alcides Pereira, pivot brasiliano, già Campione del Mondo di Club, dal fisico possente (oltre 1,90 di altezza) e con una tecnica sopraffina che gli ha consentito di mettere a referto una valanga di reti là dove è stato chiamato a dare il suo contributo.

Il curriculum italiano della nuova Pantera Orange va ad allungarsi ulteriormente dopo Kaos, Augusta, Perugia, Lazio, Bisceglie, Corigliano e Catanzaro, mentre l’ultima esperienza, nella passata stagione, riguarda il campionato maltese con la maglia del Luxol St. Andrews protagonista anche nella Futsal Champions League.

Dopo Corigliano e Catanzaro il pivot verdeoro torna quindi in Calabria per calcare ed infiammare il parquet lametino, impreziosendo il roster a disposizione di mister Bebo Carrozza.