Antonio De Fazio nuovo terzino a disposizione del Sambiase

✅ UFFICIALE L'ASD Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 98' Antonio De Fazio. L'esterno a tutta fascia ha calcato già i campi della Serie D e ha vestito le maglie di Rignanese, Varesina, Rieti e nella passata stagione quella del Sersale nell'eccellenza calabrese dove si è laureato migliore esterno della categoria sfornando numerosi assist e andando in gol in alcune occasioni. Uno dei giovani più promettenti è pronto a sfrecciare sulla fascia sinistra giallorossa! 💪La società tutta, dopo il doppio colpo Foderaro - Piemontese già messo a segno, esprime ancora una volta piena soddisfazione per questo altro tassello importante da aggiungere alla rosa.🎙 Il nostro DS Nicola Samele si esprime così sul nuovo arrivo di casa giallorossa: "Sono molto felice della buona riuscita di questa trattativa, abbiamo preso un giocatore importante e soprattutto lametino. Riportarlo a casa è stato molto semplice perché il ragazzo ha voluto sin da subito sposare il nostro progetto e di questo ne sono molto contento. Sono convinto che nella stagione a venire ci darà un grosso contributo". Benvenuto in giallorosso Antonio 💛❤#levelup #giallorossi #ForzaSambiase #Welcome #NewSeason