Pietro Voltasio torna ad indossare la maglia della Vigor Lamezia

Giornata di ritorni per la Vigor Lamezia, che annuncia l’accordo con Pietro Voltasio, centrocampista classe 1996.

Il giocatore calabrese originario di Belvedere Marittimo, è cresciuto nel settore giovanile della Vigor Lamezia, e tra serie D e serie C, ha militato nelle compagini di Vigor Lamezia, Taranto, Campobasso, Roccella, Ansio e Levico Terme.

“Giocatore ideale che si va ad inserire nel progetto Vigor Lamezia – dichiara il DS Giannarelli- trovo suggestivo riportare in questo territorio ragazzi cresciuti qui calcisticamente e che hanno giocato e lottato per questi colori. Mi piace ricordare un suo precedente storico, quando indossava proprio la maglia della Vigor Lamezia e fu protagonista del derby contro il Catanzaro facendo esplodere il D’Ippolito con un goal sul finire della gara……Che sia di buon auspicio”, anche se il gol siglato ad ottobre fu nella stagione 2014/15, non finita nel migliore dei modi per via di Dirty Soccer.

“Ho declinato altre proposte, senza alcun ripensamento – dichiara Voltasio – pur di tornare alla Vigor Lamezia, soprattutto perché si tratta di un progetto finalmente motivante ed a lungo termine. Ringrazio il DS Giannarelli e Mister Morgia per la fiducia che ripagherò con estremo impegno”.