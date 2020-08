La Royal Team Lamezia diventa Vigor Lamezia Women

Nasce la Vigor Lamezia Women, attraverso l’affiliazione della Royal Team Lamezia, che disputa il campionato di Serie A2 di calcio a cinque femminile.

Lo annuncia con grande soddisfazione il presidente Saladini per dare concretezza al progetto di rilancio dell’identità della Vigor Lamezia, come realtà sportiva totalmente nuova, inclusiva, competitiva e di tutti.

“Esiste da sempre una grande discriminazione di genere nei confronti di tutto lo sport femminile – dichiara il Presidente Saladini – è giunto il momento di dare maggiore credibilità e visibilità anche alle donne che amano il calcio con passione pura e grande lealtà sportiva. Nel calcio femminile regna un grande fair play che può essere da esempio per tanti. Mi adopererò dunque, per cercare di pareggiare il dislivello che purtroppo, ancora oggi, esiste e resiste. Ecco cosa intendo quando dico che in questa squadra c’è e ci sarà il cuore di tutti”.

Alla ormai ex Royal Team Lamezia sarà dato in concessione l’utilizzo del marchio Vigor Lamezia dando così vita alla Vigor Lamezia Women.