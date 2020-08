Niccolò Corticchia quarto nuovo acquisto per la Vigor Lamezia

La Vigor Lamezia targata Felice Saladini continua a prendere forma, ufficializzando il quarto nuovo arrivo con Niccolò Corticchia.

Il centrocampista classe 1993 è cresciuto nel settore giovanile della Juventus fino alla Primavera. Ha calcato i campi da gioco di serie B, C e D, con le maglie in Italia di Carrarese, Vicenza, Como, Savona, Paganese, Bra Calcio, Racing Roma, Fondi e Bra (fugace apparizione anche a Corigliano ed in una squadra slovena).

Un ragazzo dal passato molto importante che ha convinto subito il DS Giannarelli per la sua determinazione e voglia di mettersi in gioco e dimostrare il suo valore.

«Ringrazio la società per questa grandissima opportunità – sono le prime dichiarazioni di Corticchia – ho avuto la fortuna di fare esperienza all’interno di importanti realtà e ritengo che la categoria in cui milita la Vigor Lamezia sia solo un dettaglio per una città, una tifoseria».