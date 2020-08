La sinergia tra la Vigor Lamezia e la Royal Team Lamezia, come già ufficializzato agli organi di stampa, ha dato forma alla Vigor Lamezia Women.

Grande la soddisfazione del Presidente dell’ex Royal Team, Nicola Mazzocca: «il progetto della Royal Team continuerà sotto la denominazione di Vigor Lamezia Women con obiettivi ben precisi e condivisi. Si tratta di un’ intesa che rappresenta una grande opportunità non solo per il Futsal Femminile ma per tutto lo sport del comprensorio che negli ultimi anni ha vissuto situazioni al limite dell’incredibile. Saremo una delle realtà sportive femminili più grandi, non solo della provincia, ma, dell’intera regione Calabria e, credo, che questo debba essere un motivo di orgoglio per tutti noi. Questa città ha bisogno di ritrovarsi unita e forte per grandi progetti, e l’impulso dato da un imprenditore di successo come Felice Saladini, con il suo entusiasmo ed attaccamento verso la propria terra, deve essere colto da chi come noi da anni ci mette cuore e passione».

La sinergia tra le due società secondo Mazzocca «è stata immediata e ringrazio pubblicamente Felice Saladini per per aver pensato e voluto creare questa nuova realtà che porterà Lamezia Terme in alto in ambito nazionale e, sicuramente, sarà colta con entusiasmo dagli sportivi lametini».