Domani in scena il 5^ Miglio Cool Bay

Domani va in scena il 5^ Miglio Cool Bay, manifestazione organizzata dalla Rari Nantes Lamezia Terme.

Una classica del Nuoto in Acque Libere calabrese, arrivata alla quinta edizione, che quest’anno si preannuncia ancora più ricca di pathos e di partecipazione. Saranno infatti 116 i nuotatori che si suderanno nelle acque di Gizzeria Lido e che si contenderanno la vittoria del Miglio Cool Bay 2020, in rappresentanza di sei Regioni d’Italia: Calabria, Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia e Campania.

“Siamo orgogliosi di questa risposta di partecipazione – dichiara Maria Lia Labate, Presidente della Rari – che conferma la bontà dell’idea di voler organizzare la gara anche in questa stagione sportiva così complicata. Il sentimento che ci ha spinti a farlo è quello di volere cercare di dare comunque stimoli agonistici ai tanti giovani ed ai tanti Master che sono, come noi, innamorati di questo Sport. Un ringraziamento al Comune di Gizzeria, al Lido Cool Bay (con il quale abbiamo avviato una collaborazione sportiva con corsi di Nuoto ed Acquagym) ed a tutti i nostri partner commerciali che anche in un anno difficile come questo ci hanno aiutati ad organizzare l’evento.”

Appuntamento per tutti gli appassionati che vorranno vedere la gara domani alle 10 al Cool Bay Resort.