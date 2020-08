Dopo due mesi da presidente della Vigor Lamezia il nome di Felice Saladini accostato anche all’Arezzo

Dopo due mesi da presidente della Vigor Lamezia il nome di Felice Saladini ora viene accostato anche all’Arezzo, compagine toscana di Lega Pro.

L’imprenditore lametino, ma residente a Milano per lavoro, viene citato da fonti toscane (qui le ricostruzioni di Arezzonotizie e La Nazione) come uno dei 2 fronti interessati a rilevare il club amaranto, operazione che vedrebbe come ispiratore Alessandro Gaucci, già amministratore unico della Galex (sponsor dell’Arezzo di Cosmi) e amministratore, azionista e presidente del Perugia. Gaucci, in passato anche alla Sambenedettese come direttore tecnico, dopo il fallimento del Perugia e aver superato i relativi problemi giudiziari, nel 2012 è tornato nel mondo del calcio.

Al momento si è però in fase di trattativa, con il presidente Giorgio La Cava che iscritta la squadra vorrebbe chiudere il passaggio di proprietà entro la fine della prossima settimana, essendo previsto il 12 agosto il parere della Covisoc sulla documentazione presentata, e i relativi pagamenti, ed il 24 agosto il controllo da parte della commissione che verificherà il nodo delle torri faro dello stadio comunale.

A Lamezia Terme intanto la società biancoverde dà le prime indicazioni sull’organizzazione dell’Eccellenza che l’attenderà per il campionato 2020/2021.