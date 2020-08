Davide Grande per un’altra stagione all’Atletico Maida

Il difensore Davide Grande vestirà ancora la maglia dell’Atletico Maida. In prestito dal Sambiase, il giovane ma esperto Grande, arrivato a Maida durante il mercato di riparazione è da subito diventato pedina importantissima nello scacchiere di mister Alessandro diventando uno dei protagonisti della lunga striscia di risultati positiva della squadra interrotta solo dall’emergenza COVID .

«Contentissimo di far parte di nuovo di questa grande famiglia. Ringrazio tanto la società per avermi fortemente voluto di nuovo in giallorosso», dichiara Grande, «la scorsa stagione siamo stati fermati dall’emergenza sanitaria proprio nel nostro momento migliore avendo trovato la quadra giusta, ma quest’anno son convinto che con grande umiltà e determinazione riusciremo a toglierci parecchie soddisfazioni, la rosa e una dirigenza importante fanno ben sperare . Forza Atletico Maida».