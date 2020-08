Secondo arrivo argentino per il Sambiase, ufficiale anche il centravanti Andres Pesce

L’ASD Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver acquisito a titolo definitivo l’attaccante argentino classe ’98 Andres Pesce, secondo elemento con natali nella terra albiceleste.

Punta centrale, la scorsa stagione ha disputato il girone di ritorno al Ladispoli in serie D (3 reti in 8 presenze), ed in carriera ha vestito inoltre le maglie di Instituto Atletica central Cordoba, Club Atletico All Boys e Club Atletico social y Deportivo.

Altro innesto per il reparto offensivo giallorosso che ha dovuto salutare Matteo Perri, che ha seguito la famiglia fuori regione, e dovrà verificare la coabitazione tra campo e lavoro dell’esperto Piemontese.