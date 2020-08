Ufficiale la conferma di Giovanni Foderaro con la Vigor Lamezia

Arriva la riconferma, dopo la scorsa stagione passata in biancoverde con 10 reti all’attivo, per Giovanni Foderaro con la Vigor Lamezia.

Uno dei cannonieri più ambiti della categoria ed elemento prezioso nei piani del tecnico Morgia, per la sua qualità e sostanza nel reparto avanzato, molto abile nel creare superiorità e saltare l’uomo. L’attaccante nato a Catanzaro, classe ’84, vanta 15 presenze in serie B con l’Hellas Verona, 100 in seconda divisione ed oltre 200 in serie D, oltre alle sue ottime prestazioni in Eccellenza. Ha vestito le maglie di Vigor Lamezia, Cittanovese, Sicula Leonzio, Poggibonzi, San Cesareo, Cosenza, Turris, Aprilia,Viterbese, Biellese ed Hellas Verona.

“Era un mio primario obiettivo lavorare per riconfermarlo – dichiara il Direttore Sportivo biancoverde – perchè oltre all’attaccamento alla maglia è un giocatore che conosce la categoria e potrà fare la differenza”.

“Sono felicissimo – queste le prime parole di Foderaro – sono grato alla società. La passata stagione è stata sfortunata e meritavamo di più. Per me questa è una seconda opportunità e voglio essere uno degli attori principali di questo campionato”.