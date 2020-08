Domenico Bettini si aggiunge ai centrocampisti della Vigor Lamezia

Un’altra pedina si aggiunge allo scacchiere del centrocampo della Vigor Lamezia con l’ingaggio di Domenico Bettini, classe 1989.

L’atleta, originario di Casale Monferrato, ha vestito la maglia della nazionale italiana under 16 ed ha giocato tra serie C, D ed Eccellenza.

Il centrocampista ha militato nelle compagini di Messina, Mazara, Cavese (16 presenze ed un goal in LegaPro), Corigliano, Albese, Celano, Novese, Argentina Arma, Treviso, Pro Vercelli, Osmon Suno, Borgo Vercelli e Cittanova.

“È un innesto importante per esperienza e capacità di lettura della gara – dichiara il DS Giannarelli – il centrocampo è il cuore del gioco, da cui parte la regia della squadra ed è necessaria la presenza di elementi che abbiano avuto esperienza anche in Eccellenza, per garantire quel giusto mix che ci consenta di affrontare campi difficili, dove spesso a fare la differenza sono il carattere e la tenacia”.

“Sono consapevole che la piazza si aspetta da noi grandi cose – afferma Bettini – tutti dovremo dare il massimo per onorare questa maglia. Abbiamo uno staff importante alla guida che garantisce la giusta alchimia per ottenere ottimi risultati, dare spettacolo e raggiungere gli obiettivi prefissati e ben noti a tutti”