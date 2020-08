Cambio di un avversario per Sambiase e Vigor Lamezia nel prossimo campionato di Eccellenza calabrese.

Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti oggi discusso il deferimento del Roccella per alcune vertenze, decidendo la penalizzazione di 1 punto da scontarsi nella classifica della stagione bloccata dal Covid, il che comporta la salvezza in D del Corigliano (che a sua volta nelle scorse settimane non ha fatto mistero dei problemi relativi alla disponibilità di un campo da gioco omologato) e la retrocessione della compagine jonica, che nel frattempo aveva già iniziato la propria preparazione in questi giorni ed ora annuncia ricorso, in Eccellenza.

Nello specifico il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (composto da Roberto Proietti – Presidente; Amedeo Citarella – Componente (Relatore); Pierpaolo Grasso – Componente; Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA) ha deciso di inibire per 6 mesi Maurizio Misiti, e per la società ASD Roccella ha decretato 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 di serie D, oltre all’ammenda di 1.500 euro.