Inizierà il 18 agosto al “Pino Catania” di Pianopoli la preparazione della Vigor Lamezia, con la stessa struttura che dovrebbe essere anche quartier generale per gli allenamenti durante la stagione. Ad annunciarlo è lo stesso mister Morgia all’interno del recap video, postato sul nuovo canale youtube della società biancoverde, della prima giornata di selezione biancoverde per quanto riguarda il settore giovanile effettuata il 7 agosto riservata ai nati dal 2002 al 2004 (mercoledì nuova giornata per i nati dal 2005 al 2007).

Dalle immagini compaiono anche quelli che potrebbero essere gli altri collaboratori del tecnico toscano, come Tony Piazza per quanto riguarda i portieri, mentre per il ruolo di preparatore atletico il nome che circolava era quello di Antonio Raione, che però è stato annunciato al Catanzaro come responsabile del recupero infortunati.

A bordo campo anche alcuni componenti degli staff delle due precedenti società, sintomo che un qualche collegamento con il recente passato potrebbe esserci.