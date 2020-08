Gianmarco Torchia torna a vestire la maglia dell’Atletico Maida, 2 under 19 promossi in Prima Squadra

L'ASD Atletico Maida è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 95 Gianmarco Torchia .Gran ritorno in giallorosso dopo le due stagioni di Promozione e Prima categoria dove il giocatore si è fatto apprezzare non solo per le sue doti tecniche ma soprattutto morali .L’ex Palmese e Sambiase dopo una stagione lontana dai campi per motivi lavorativi ha subito accettato di tornare a far parte del progetto giallorosso con grande entusiasmo .A Gianmarco i sentiti ringraziamenti da parte della società .Passano in Prima squadra i giovani Giosuè Fratia (2003) capitano della Juniores e Mirko Loprete (2002) giovani promesse del calcio maidese .