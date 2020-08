Il difensore Salvatore Scoppetta nuovo arrivo in casa Vigor Lamezia

La difesa biancoverde si arricchisce di un nuovo importante elemento. Si tratta di Salvatore Scoppetta, difensore centrale.

Calabrese d’origine, nato a Belvedere Marittimo, classe 1986, Scoppetta è un calciatore di esperienza e nella sua carriera vanta 352 presenze e 6 reti in serie D. La sua formazione è avvenuta nella Reggina Calcio dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Nel suo palmares i campionati di serie D vinti con Martina Franca e Sicula Leonzio e le stagioni da protagonista con Trento , Vibonese, Viterbese ed Hinterreggio.

Per il DS Giannarelli si tratta di un innesto che mette sostanza e testa al reparto arretrato. Un muro di 180 centimetri di esperienza. “Sono felice di far parte di questo ambizioso progetto – ha dichiarato Scoppetta – quella per il calcio è per me una vera e propria dedizione. Ho voglia di fare bene e di essere per i miei compagni di reparto un punto di riferimento”.