Salua Jammoul primo nuovo acquisto della Vigor Lamezia Women

Il primo volto nuovo del roster della Vigor Lamezia Women per la stagione 2020-21, così come mister Monti, arriva dalla Sardegna. Ad indossare la casacca biancoverde ci sarà Salua Jammoul, 23 anni, nativa di Cagliari, portiere che va a sostituire l’ex Radu a sua volta accasatasi in Sardegna.

Salua inizia a giocare, a quasi 12 anni, presso la Futsal Cagliari per poi proseguire all’età di 14 anni, per due stagioni, alla Janas Cagliari. Nel 2012-2013 la prima esperienza all’estero nelle file dell’Atlas, squadra che partecipava al campionato nazionale paraguayano. Dopo di ché il ritorno Italia ancora nella Janas per un’altra stagione dove sfiora la promozione in A2. Altro cambio ed altro ritorno nel Futsal Femminile Cagliari (FFC). Finiti gli studi liceali ecco l’esperienza in Austria dove gioca nel campionato nazionale universitario con l’ateneo di Klagenfurt.

Tornata a 19 anni in Italia (2016) gioca con la Mediterranea Cagliari e viene convocata per disputare il Torneo delle Regioni come titolare per la squadra sarda. A fine stagione arriva la chiamata della Jasnagora Cagliari dove gioca nel Campionato di Serie A2.

A parte le esperienze all’estero, anche per lei è la prima volta fuori dalla Sardegna: “Ho colto con molto entusiasmo l’opportunità presentatami dalla società Vigor Lamezia Women, è la prima volta che mi sposto per dedicarmi a un progetto calcistico in Italia e sono onorata per la fiducia in me riposta, sarà sicuramente un’esperienza di forte crescita. La Vigor Lamezia Women – continua il neo pipelet lametino – ha già dimostrato di essere una squadra ambiziosa nel Campionato di A2 e non vedo l’ora di conoscere il resto della rosa e iniziare a lavorare insieme per fare una grande stagione. Ringrazio di cuore le persone che hanno reso possibile tutto ciò, saluto la Jasnagora a cui auguro una buona stagione e attendo impaziente settembre per essere a disposizione di mister Rino Monti e della società in questo nuovo progetto”.