Luigi Gatto nuovo elemento nel roster della Ecosistem Lameziasoccer

Si arricchisce di un nuovo elemento il roster della Ecosistem Lameziasoccer. A vestire la casacca Orange nella prossima stagione ci sarà anche Luigi Gatto, un nome nuovo nel panorama del futsal, o quasi.

Luigi Gatto, classe ’97, cresciuto nelle file delle giovanili del Catanzaro ha giocato nelle ultime stagioni a calcio a 11 tra Promozione ed Eccellenza con le maglie di Sambiase e Vigor Lamezia. Il primo approccio con il Futsal lo scorso anno nelle file del Silver City, dove ha messo in mostra le sue doti, risultando il migliore della rosa. Esperienza durata 3 mesi dopo di ché il rientro nel calcio a 11 con la Vigor 1919 in Prima Categoria.

Quest’anno la decisione di dedicarsi completamente al Futsal accettando l’offerta dell’Ecosistem dopo il corteggiamento del Ds Nicola Samele.

“Ho fatto questa scelta – prosegue Gatto – perché dopo la piccola parantesi in C2 con la Silver City mi sono avvicinato sempre di più a questo sport e ho capito che riesce a darti le stesse emozioni del calcio a 11! L’Ecosistem Lameziasoccer la seguo da sempre, ovviamente come tifoso, e anche da fuori si percepisce che prima di essere una squadra è una grossa famiglia! So di essere indietro rispetto ai miei compagni ma mi metterò in gioco e a disposizione del mister per dare una mano e raggiungere i nostri obbiettivi! Non vedo l’ora di iniziare! Forza Ecosistem Lameziasoccer.”