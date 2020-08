In vista dell’inizio della preparazione prende forma lo staff tecnico della Vigor Lamezia

In vista dell’inizio della preparazione della prima squadra, che inizierà dopo Ferragosto al “Pino Catania” di Pianopoli, la due giorni destinata a selezionare potenziali nuovi volti per il settore giovanile della Vigor Lamezia è servita anche per dare qualche ufficializzazione su come sarà formato parte dello staff tecnico biancoverde.

Già noti i ruoli di Gianni Scardamaglia, responsabile settore giovanile, e del direttore sportivo Giannarelli, dalle precedenti versioni societarie arrivano Davide Muraca, team manager, e Francesco Saladino, allenatore Allievi, con Tony Piazza, preparatore dei portieri, e Domenico Fiorillo, allenatore giovanissimi, volti nuovi.