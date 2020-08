Verdiana Polizzi altra conferma per la Vigor Lamezia Women

Altra conferma del roster dello scorso anno a disposizione di mister Rino Monti con la Vigor Lamezia Women

Tornerà a vestire i colori biancoverdi il laterale difensivo Verdiana Polizzi.

Giocatrice di grande temperamento, con la voglia di mettersi in gioco sempre e comunque non lesinando il lavoro in palestra per farsi trovare sempre pronta.

Verdiana è nativa di Vittoria, 24 anni, vanta diverse esperienze nonostante la giovane età: 4 anni nel Vittoria Sporting di cui 2 in A2 e altrettanti di serie C regionale. Poi Olimpia Zafferana in A2 e Calatini Calcio 5 (C) di Caltagirone. Nel suo palmares anche tre convocazioni con la Rappresentativa Regionale Siciliana con due finali disputate al Trofeo delle Regioni.

Arrivata a Lamezia con grandi ambizioni sognava di vincere il Campionato e disputare le finali di Coppa Italia; sogno rinviato a questa stagione per via della pandemia.

“Sono molto contenta di riprendere il percorso intrapreso ormai un anno fa. Non ho dubitato minimamente a dare il mio si al Presidente.” Queste le prime parole di Verdiana dopo l’accordo per la nuova stagione.

“Lo scorso anno – prosegue Verdiana – molti obbiettivi li abbiamo dovuti accantonare nonostante erano tutti alla nostra portata. Ci siamo andate molto vicine sia alla Coppa Italia che al campionato lottando con le prime della classe. Ovviamente quest’anno cercheremo di riprendere il discorso interrotto, ma con molta più voglia di vincere per centrare gli obiettivi. Perché se sogni qualcosa, allora te la puoi anche prendere.”