È iniziata ufficialmente, con una cena di benvenuto, la stagione 2020/2021 della Vigor Lamezia agli ordini di Mister Massimo Morgia. Nel tardo pomeriggio di ieri intorno alle 18 sono arrivati i calciatori, accolti dal nuovo staff biancoverde. Dopo la cena è stato il Presidente Felice Saladini a parlare alla squadra, rinnovando il suo personale benvenuto e introducendo concetti chiari e significativi rispetto a quello che possiamo definire lo “stile Vigor Lamezia” in campo e fuori dal campo.

“Per me si tratta di un inizio vero e proprio, sono un neofita del calcio, ma ho tanta voglia di imparare e di farlo insieme a voi. Siete ragazzi fortunati perché fate il lavoro più bello del mondo. Oggi, non vi parlerò di obiettivi ma voglio solo dirvi di giocare, di dare il massimo, rispettando la maglia che indossate, i vostri compagni e i vostri avversari, sempre con estrema umiltà”, ha spiegato Saladin, “dovete essere un esempio per tutti, in campo e fuori dal campo, vivete questa esperienza sempre in modo responsabile e vedrete che i risultati arriveranno. Avete dei maestri a vostra disposizione ed un intero staff a supportarvi, perché per me una squadra non è fatta solo di giocatori, una squadra è un gruppo che lavora unito e compatto e viaggia nella stessa direzione, svolgendo ognuno il proprio compito. È proprio l’unione che ci permetterà di superare i momenti di difficoltà, perché è in questi momenti che dobbiamo dimostrare di essere una grande società. Abbiamo i fari puntati addosso e per essere vincenti dobbiamo essere organizzati e compatti”.

A rafforzare quanto detto dal Presidente ci ha pensato Mister Morgia: “Qui sembra di stare al Real Madrid per tutto ciò che la società è riuscita ad organizzare in così poco tempo. Se ho sposato questo progetto, lo ripeto e lo dico con convinzione, significa che ci sono le basi per portarlo avanti in modo serio. I nostri valori sono chiari e su questo punteremo. Non si deve giocare bene, bisogna giocare meglio degli altri, così si vincono le partite”.

La preparazione ha preso il via questa mattina e proseguirà con la doppia seduta alle 17 presso il Pino Catania di Pianopoli. Nei prossimi giorni verrà definito il programma delle amichevoli precampionato, propedeutiche per affinare meglio condizione e schemi di gioco.