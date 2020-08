Il portiere under Beniamino Baratta all’Atletico Maida

L’ASD Atletico Maida comunica ufficialmente di aver acquisito in prestito dal PSG Calabria le prestazioni del portiere classe 2001 Beniamino Baratta .

Il portiere nasce calcisticamente nel Calcio Lamezia per poi passare al PSG Lamezia prima nel settore giovanile poi nella prima squadra in Seconda categoria .

Va a sostituire il giovane prodotto del vivaio giallorosso Riccardo Isabella, che lascia la squadra nonostante la bellissima stagione giocata in prima squadra per motivi lavorativi, e al quale va un grande ringraziamento per quanto fatto in questi anni in giallorosso augurandogli le migliori fortune professionali .

Un ringraziamento particolare alla società lametina del P.S.G. ed in particola modo al presidente Torcasio per aver agevolato la trattativa .