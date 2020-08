Inizia a prendere il via la preparazione alla prossima stagione per le maggiori compagini calcistiche lametine.

Se ieri pomeriggio a fare i primi giri di campo al Rocco Riga sono stati i giocatori della Promosport allenati da Claudio Morelli, oggi invece è stata la volta della nuova Vigor Lamezia che ha in calendario doppie sedute giornaliere fino al 26 agosto al Pino Catania di Pianopoli, mentre da giovedì pomeriggio al Gianni Renda inizieranno i giocatori del Sambiase.

Per i biancoverdi di mister Morgia saranno così 2 le sedute giornaliere, alle 9 alle 17, in vista di una stagione in cui la prima insidia sarà riuscire a unire un gruppo per lo più nuovo, con la maggior parte degli elementi provenienti dalla serie D e da fuori Calabria. Giovanni Foderaro, unico degli over della scorsa stagione rimasto legato al rinnovato club di via Marconi, potrà descrivere ai compagni che tipo di campionato si ci dovrà aspettare da settembre in poi, al netto dei giocatori passati in biancoverde in epoche diverse (come Giacinti, Franchino e Voltasio) o da avversari (Cucinotti).

Alla prima seduta tra elementi ufficiali, qualche under della passata stagione (i 2001 Costanzo e Ianni, il 2000 Gullo, il 2002 Arcieri, con in più il difensore 2002 Monteleone lo scorso anno alla Vigor 1919 ed il centrocampista 2003 Amendola), ed atleti da dover confermare (in prova anche un portiere spagnolo, Lopez, classe 2001), si sono presentati in 25 (assente fino a giovedì poiché in permesso il difensore Cucinotta) con la parte atletica affidata al preparatore Pasquale Materazzo e Marcello Esposito che avrà il ruolo di secondo di mister Morgia e tecnico della juniores (come già avvenuto alla Nocerina ed al Mantova insieme al tecnico toscano).

Già noti i ruoli di Gianni Scardamaglia, responsabile settore giovanile, e del direttore sportivo Andrea Giannarelli, completano l’organigramma Davide Muraca, team manager, e Francesco Saladino, allenatore Allievi, con Tony Piazza, preparatore dei portieri, e Domenico Fiorillo, allenatore giovanissimi, ulteriori volti nuovi presenti in campo.



Dal punto di vista della tifoseria si confermano alcuni malumori da parte del fronte contestatori, che non hanno condiviso la scelta di andare avanti con una sola matricola e non fondere le due società creando una terza affiliazione: ad agosto 2017 dalla matricola 919766 dell’Usd Csi Staletti e la 934914 dell’Asd Biancoverdi Lamezia Terme era nata l’Asd vigor lamezia 1919 con matricola 947704, serie invisa però con tanto di striscione da alcuni tifosi che la ritengono correlata alla sponda calcistica ionica. Una contestazione a cavallo di Ferragosto più simbolica che agonistica, visto che ormai i termini per modificare l’affiliazione son scaduti a luglio, che arriva ad un anno di distanza da un’altra fusione, quella tra la matricola 912780 del F.C.D. Scommettendo.It Fronti con la 947753 dell’A.S.D. Vigor 1919 dando origine alla 951363 dell’A.S.D. Vigor 1919, società che compariva a metà luglio tra le 65 che avrebbero avuto diritto ad iscriversi al campionato di Prima Categoria entro il 3 settembre.