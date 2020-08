Dopo l’esclusione dalla C Gold il Basketball Lamezia promette battaglia, annunciando di aver già oggi previsto di inoltrare «richiesta ufficiale al Comitato FIP Campania di accesso agli atti per poter verificare i principi giuridici, ai sensi dei Regolamenti Federali, che sono alla base delle decisioni statuite dal Consiglio Direttivo Campano».

E’ infatti la federazione campana a gestire il girone cui avevano fatto richiesto di iscrizione anche alcune squadre calabresi (Rende e Reggio Calabria, oltre a Catanzaro già presente lo scorso anno) e molisane, ricevendo però ieri la risposta negativa per un girone che avrebbe al momento meno squadre rispetto al minimo ipotizzato.

«Si vuole effettivamente verificare se le decisioni prese hanno fondamento giuridico, e in quel caso accetteremo rispettosi le statuizioni del Consiglio Direttivo Campania, oppure se esiste un diverso metro di giudizio che ha portato all’accoglimento di alcune richieste e al non accoglimento di altre», si lamenta da via Marconi, «ovviamente nel malaugurato caso che non sussistano fondamenti giuridici che possano motivare il non accoglimento della nostra richiesta di ammissione, ci tuteleremo, nell’ambito federale, in ogni modo possibile».