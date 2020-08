«Facciamo parte di un movimento che non ha voglia di crescere». Commenta così il Basketball Lamezia la decisione del Comitato Fip Campania «di non ammetterci al girone di C Gold».

«Può darsi che ammettere squadre calabresi e molisane era troppo per un movimento cestistico all’avanguardia come quello campano», prosegue la società gialloblu, contestando che «hanno però ammesso 2 squadre campane che non avevano titolo. Hanno fatto 2 pesi e 2 misure. Evidentemente 4 trasferte fuori regione pesano in modo decisamente troppo oneroso per le società campane».

Infine da via Marconi si attendono le decisioni della federazione: «vediamo ora se la Fip, tramite il Settore Agonistico, dopo 2 mesi di rassicurazioni, batterà un colpo o continuerà solo ed esclusivamente a fare attività di esazione con le Società»