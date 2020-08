Per Sambiase e Vigor Lamezia primi spunti sulla stagione che verrà sul piano tattico

Primo fine settimana dopo l’avvio della preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza per Sambiase e Vigor Lamezia, con anche primi spunti sulla stagione che verrà.

In ordine cronologico i primi ad iniziare a sudare al “Pino Catania” di Pianopoli martedì sono stati i biancoverdi di mister Morgia, che rimarranno ad allenarsi in tale struttura anche durante l’anno e concluderanno questa prima parte di ritiro il 10 settembre.

Totale rivoluzione per il club di via Marconi, sia a livello societario che tecnico agonistico, ma dai primi allenamenti le indicazioni portano alla conferma del modulo già visto in precedenza, un 4-3-3 la cui interpretazione dipenderà anche dagli atleti chiamati in causa. Ad oggi infatti è di circa una ventina di elementi l’elenco di giocatori ufficializzati, ma altri ne potrebbero giungere per chiudere il cerchio ad opere del ds Gennarelli.

Morgia dovrebbe fare affidamento sulla duttilità di alcuni elementi tra difesa e centrocampo, optando per i 3 under obbligatori nei primi posti in distinta (ad oggi la maggior parte degli elementi nati dopo il 2001 presenti in rosa son infatti dietro la linea del centrocampo), ma ancora alcune caselle della rosa son da riempire (e non mancano elementi in prova a Pianopoli).

L’allenatore di origini toscane ha dichiarato l’intenzione di voler proporre un calcio offensivo e propositivo, aspetto che più dal numero di attaccanti si verificherà dal movimento in campo ed inserimenti dei vari elementi chiamati in causa.

Indicazioni su un modulo diverso per il Sambiase si potrebbero denotare già dalla modalità in cui è stata resa nota la lista dei convocati per la preparazione partita giovedì, con mister Fanello che dovrebbe completare un processo di mutazione dell’undici titolare, già iniziato nella seconda parte della scorsa stagione, per diventare un 4-2-3-1.

Nella casella attaccanti compaiono infatti 3 prime punte (Pesce e Piemontese, più l’under Gagliardi), dietro cui agiranno gli esterni/trequartisti, e davanti la difesa la diga titolare dovrebbe essere quella composta da Diop e Foderaro, con Gaudio all’occorrenza schierabile anche in posizione più avanzata o centrale in un centrocampo che tornerebbe a 3.

Nel costruire la rosa il duo Samele – Mazzei ha offerto opzioni intercambiali al tecnico per quanto riguarda l’aspetto degli under, con il portiere che rimarrà fuori quota e la possibilità di scegliere chi prediligere sulle corsie esterne sie offensive che difensive tra over ed under.

Per entrambe le formazioni, che non hanno nascosto le velleità di avere un ruolo da protagoniste nella stagione che inizierà a settembre (il 16 primo turno di Coppa Italia, il 27 prima giornata di campionato), gli assetti definitivi son ancora ben lungi da essere prossimi, ma per arrivare meglio in fondo al traguardo servirà avere ben chiare le soluzioni fattibili interne. In tale ottica i primi test non ufficiali dovrebbero essere previsti nel corso della prossima settimana, anche se non si vorranno affrettare tempi e modi essendo all’inizio di una stagione nata dopo il lungo stop relativo alla pandemia da Covid-19 e che proseguirà dovendo rispettare tutte le misure di sicurezza che l’emergenza mondiale ancora impone.