L’Eye Sport vestirà per le prossime 2 stagioni anche il Sambiase

La società Sambiase Lamezia 1923 annuncia l’intesa raggiunta con l’azienda di sportwear EYE Sport per la fornitura tecnica per le prossime 2 stagioni.

In questi anni, EYE Sport è stata protagonista di sponsorship di primissimo livello collaborando con istituzioni come la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Rally Italia Sardegna (valida per il Campionato del Mondo Rally).

Attualmente il marchio EYE Sport è indossato nel calcio professionistico da Catanzaro, Turris e Olbia, oltre che dall’altra compagine lametina di Eccellenza; nella Serie A di basket da Dinamo Banco di Sardegna e Pallacanestro Cantù, nella Serie A2 di basket dal Napoli Basket; nella pallavolo dall’Indykpol AZS Olsztyn, compagine della massima serie di Volley polacca, e da Lazio Volley e Hermaea Olbia, protagonisti rispettivamente nei campionati italiani di serie A2 maschile e femminile.

L’area manager e sponsorship del Centro-Sud, Luigi Boccia, ha così commentato la partnership tra il club delle Due Torri e l’azienda sarda: “Siamo felici, in EYE sport, di una partnership di prospettiva con un club come il Sambiase che ha ben evidenziato le proprie potenzialità e ambizioni. Ho molto apprezzato la determinazione del DG Mazzei nella scelta del nostro brand, per la sponsorizzazione tecnica. Non mancheranno occasioni per farci trovare pronti, nei servizi a loro dedicati e nei prodotti, di qualità e tecnologie innovative in tema di personalizzazioni e design”.