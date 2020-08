Mentre oggi la Federazione nazionale di basket dovrebbe verificare le motivazioni di quella campana, che ha escluso le domande di ammissione nella C Gold delle 3 compagini calabresi (Rende, Lamezia Terme, Reggio Calabria) e di una molisana (Termoli), da via Marconi si rimane «in attesa delle decisioni della Fip Campania su questa vicenda paradossale di cui non si sentiva il bisogno, soprattutto dopo il lockdown della scorsa stagione sportiva».

Il team gialloblu rimarca che «vogliamo solo giocare, competere, crescere nell’ambito di una Federazione che dovrà essere accogliente e non respingente. Ringraziamo le società calabresi Pallacanesto Viola e Nuovo Basket Soccorso, che hanno pubblicamente supportato la “battaglia sportiva” delle società calabresi interessate e della Fip Calabria per il diritto a giocare e ringraziamo anche coloro i quali ci hanno mostrato solidarietà privatamente. Speriamo che la vicenda si possa risolvere bene per il bene nostro e di tutto il movimento cestistico Calabrese».