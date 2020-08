Nicola Gigliotti nuovo preparatore atletico della Vigor Lamezia Women

Oltre al roster che andrà in campo, si lavora anche per definire al meglio lo staff tecnico della Vigor Lamezia Women che affiancherà mister Monti nella stagione prossima a partire.

Il compito di preparatore atletico sarà affidato per la stagione 2020-21 a Nicola Gigliotti, il quale vanta già alcuni anni di esperienza nel settore giovanile della Vigor Lamezia.

Dopo una breve carriera calcistica tra Nicastro e Fronti, si è laureato in scienze motorie con la triennale a Catanzaro, nel 2015, proseguendo con la specialistica a Messina poi, sotto l’occhio attento del papà Francesco (una delle bandiere della Vigor Lamezia), ha iniziato la carriera di preparatore atletico con i giovanissimi regionali della Vigor Lamezia dove è rimasto dal 2015 al 2018. Dopodiché breve esperienza sia da giocatore che da preparatore con la Vigor 1919.

Entusiasmo palpabile nelle prime parole di Gigliotti da neo entrato nella famiglia Vigor Lamezia Women: “Ho deciso di intraprendere questo percorso confrontandomi con il presidente, che mi ha subito convinto parlandomi di questo nuovo progetto e degli obiettivi importanti che si è prefissato per questa squadra. Per me è la prima esperienze nel mondo del Futsal, sono molto curioso e motivato, non vedo l’ora di iniziare, e nel mio piccolo di dare un contribuito alla squadra.”