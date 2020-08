Il Sambiase svela sui propri social la prima maglia in vista della stagione sportiva 2020/21

A due giorni dall’annuncio dell’accordo biennale con il nuovo sponsor tecnico, il Sambiase pubblica sui propri social l’anteprima della prima maglia in vista della stagione sportiva 2020/21.

Confermate come predominanti le strisce gialle su base rossa, sui fianchi compaiono anche le due torri simbolo del club di via Savutano, con spazio per gli sponsor sul petto sul davanti e sotto il numero bianco su campo rosso nella parte posteriore.