L’8 settembre Marketing Forum organizzato dalla Vigor Lamezia in ottica nuove sponsorizzazioni

Con un presidente plenipotenziario, essendo unico azionista, la Vigor Lamezia non può rinunciare all’apporto di sponsor esterni alla società biancoverde, ed in tal senso da via Marconi si è deciso di dare un approccio di marketing strutturato come altre squadre.

«Grazie ad una logica prettamente aziendale di gestione dell’area marketing, vendite e sponsorship, – afferma Ivan Rizzuto, responsabile marketing, comunicazione e vendite della Vigor Lamezia – è stato creato un team con l’obiettivo di attuare e gestire logiche di matching tra le aziende sponsor e i potenziali consumatori, famiglie o imprese. Grazie al lavoro svolto sulla vastissima community di supporters diretta e indiretta della squadra ed ai concetti di lovely brand e acquisto solidale, si è trasferita la preferenza d’acquisto di prodotti e servizi già di per se acquistati dalla community Vigorina, a favore delle aziende che sostengono la squadra in qualità di sponsor. Il concetto è interessante e si riconduce alla filosofia dell’economia circolare. Si tratta di favorire e governare un sistema dove vincono tutti. Vince il supporter che acquista a condizioni più vantaggiose dalle aziende che sostengono la sua squadra del cuore, vince l’azienda sponsor che, grazie alla società sportiva ha creato un canale di marketing e vendite che genera acquisti costanti e ripetuti ed altresì valorizza il proprio brand trasformandolo in lovely brand (amato dalla gente), e vince la società sportiva che grazie a questo circuito crea valore per tutti gli attori e autogenera i mezzi finanziari per sostenere la propria attività».

«Le società sportive – continua Rizzuto – devono essere proattive e soprattutto dinamiche nei confronti di questi due mercati. Creare valore si può e noi della Vigor Lamezia lo facciamo per generare un circuito che crea benefici per tutti e aiuta le aziende a penetrare sul territorio e a farsi amare da un numero indeterminato di consumatori. Per dare seguito alla volontà di valorizzare e aiutare il territorio e tutte le imprese che ne fanno parte, abbiamo organizzato per giorno 8 settembre presso il T Hotel a Lamezia Terme un Marketing Forum rivolto a commercianti, professionisti e imprenditori per condividere le opportunità del nostro progetto. La nostra visione – conclude Rizzuto – è quella di generare benefici e condividere azioni e attività che possano migliorare la vita delle persone, delle imprese e del territorio e per questo chi fosse interessato può richiedere informazioni tramite indirizzo email info@vigorlamezia.it o contattandoci tramite i canali social ufficiali ( facebook @vigorlameziacalcio1919, instagram vigorlameziaofficial)».