La Vigor Lamezia lancia la campagna abbonamenti nominali per 1000 tifosi con 5 settori acquistabili

Dal 5 settembre parte la campagna abbonamenti della Vigor Lamezia, nel rispetto delle indicazioni del DPCM del 7 agosto 2020 che su input della Lega Nazionale Dilettanti ha dato il via libera alle competizioni anche in presenza di pubblico, fino ad un massimo di 1000 spettatori, fermo restando il rispetto delle misure in ordine di distanziamento.

Saranno proprio 1000 gli abbonamenti messi a disposizione dalla società, per «un percorso fatto da 17 partite casalinghe e altrettante trasferte in cui sarà imprescindibile l’apporto di tutto il pubblico consapevoli che saranno loro, ancora una volta, a fare la differenza per i calciatori in campo» si legge nella nota di annuncio.

Curiosa poi la scelta grafica che in tinte verdi unisce il Kashima Soccer Stadium e Leonida dal film “300”, anche se i 1000 più famosi sarebbero quelli di Garibaldi in camicia rossa.

I supporters potranno scegliere in Eccellenza tra 5 settori (Tribuna numerata vip, Tribuna numerata laterale, Tribuna numerata centrale, tribuna numerata primo livello, gradinata numerata), con prezzi che però ricordano le tariffe applicate in Lega Pro.

COSTO ABBONAMENTO :

Tribuna vip: 220 euro

Tribuna Laterale : 150 euro

Tribuna Centrale : 130 euro;

Tribuna Primo livello: 115 euro;

Gradinata: 90 euro

Abbonamento unico fino a 12 anni: 70 euro;

MODALITA’ DI ACQUISTO:

Gli abbonamenti saranno validi per 15 gare (ad esclusione della giornata biancoverde, di un altro match comunicato preventivamente agli abbonati nel corso del campionato, delle partite post season e dei match di coppa Italia) e saranno nominativi. Al momento della sottoscrizione si dovrà obbligatoriamente così presentare, per ogni abbonamento, il documento d’identità e il codice fiscale.

L’abbonamento sarà sottoscrivibile dal 5 al 23 settembre presso il Cartablanca Bistrot in piazza Ardito 12, locale che dovrebbe quindi riaprire allo scopo.