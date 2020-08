Dopo circa una settimana di preparazione primo test sul campo, anche se in lunghezza un po’ più ridotta, per il Sambiase di mister Fanello che ha ospitato in un allenamento congiunto l’Amantea di Pirillo.

Fuori Mirabelli e Diop, per loro lavoro a parte, a riposo anche Pesce, Umbaca e Farina per i primi acciacchi da preparazione, nel primo tempo l’11 giallorosso ha così visto Iozzi in porta, linea difensiva composta da Marrella, Mascaro, Talarico, D’Angelo, con Giampà e Foderaro davanti la difesa, il trio Bernardi, Verso, Flordelmundo dietro la punta Gagliardi.

Foto 5 di 6











Passati 25 minuti, dopo aver fallito due palloni in precedenza, Flordelmundo trova la via della rete recuperando palla sulla difesa in uscita e piazzando la sfera tra palo e portiere, ma al break si giunge in parità con la rete al 37′ dell’Amantea ad opera di Rubino.

Nella ripresa spazio a Nascardi, Chiodo, Guglielmelli, De Nisi, De Fazio, Gaudio (Marrello), Foderaro (Torchia), Lucia, Di Maria, Floredelmundo (Vaccaro), Mancini.

Dopo 2 minuti, su schema su calcio d’angolo, palla che arriva a Di Maria che in diagonale dentro l’area piccola trova il vantaggio. Al 15′ angolo di Vaccaro, De Fazio di piatto devia in rete, mentre nel corso della ripresa traverse colte da De Nisi (colpo di testa su servizio da corner) e De Fazio (tiro cross dalla sinistra).

Test utile per verificare anche l’eventuale tenuta di alcuni elementi under attualmente in prova o in fase di rodaggio per l’under 19 giallorossa, oltre che per iniziare a familiarizzare con i volti nuovi da parte del pubblico della tribuna Montesanti.