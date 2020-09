Anche per la prossima stagione rimarrà alla Raffaele Lamezia l’atleta lametina Ilaria Perri

Una riconferma che sa però di new entry: lo scorso anno aveva già intrapreso il percorso con la squadra, ma causa Covid-19 la sua avventura è finita in anticipo.

Soddisfazione da parte della Perri: “sono molto contenta di cominciare questa nuova avventura. L’anno scorso dopo un mio stop personale di qualche mese, avevo ripreso ad allenarmi e a giocare proprio con la Raffaele , fino a quando con l’arrivo del lockdown siamo stati costretti a fermarci. Sono molto entusiasta del gruppo e non vedo l’ora di riprendere. Conosco molto bene il mister Giancarlo Grandinetti, per me è come un ritorno alle origini, venti anni fa iniziai a giocare proprio con lui. Infine,sono felicissima di avere come presidente Francesco Strangis, per me è il top.”