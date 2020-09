A 7 anni dal progetto preliminare approvato l’esecutivo del centro federale di tiro con l’arco nel parco 25 aprile

Con delibera di giunta comunale n. 201 del 05 giugno 2013 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un “impianto sportivo per il tiro con l’arco” proposto dalla Compagnia degli Arcieri Lametini Fitarco a valere sui fondi inerenti il Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e dopo 7 anni arriva l’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Federale di addestramento e formazione Tiro con l’Arco con campo di tiro indoor ed outdoor quale opera pubblica in variante al PRG vigente da zona FP a FS all’interno del parco 25 aprile.

Il 24 agosto è stato sottoscritto il verbale di chiusura positiva della conferenza dei servizi, convocata a novembre 2019, per l’approvazione del progetto esecutivo in variante al PRG acquisiti gli ultimi pareri necessari: geomorfologico rilasciato ai sensi dell’art.89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 dalla Regione Calabria Settore Urbanistica e vigilanza edilizia con prot n. 28419 del 20/05/2020; urbanistico rilasciato dal settore 3 Vigilanza Edilizia del Dipartimento urbanistica della Regione Calabria prot. generale siar n. 174553 del 26/05/2020; paesaggistico Settore Gestione Tecnica del patrimonio – Urbanistica – Ambiente – Servizio Paesaggistica ns. prot. n. 15583 del 05/03/2020.

L’importo totale dell’intervento è di 815.000 euro, di cui per lavori a base d’asta euro 576.760,78, per oneri di sicurezza euro 12.798,71, per somme a disposizione dell’amministrazione 225.440,51.