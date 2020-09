Federica De Sarro confermata nel roster della Vigor Lamezia Women

Raggiunto l’accordo per la terza conferma, del roster della passata stagione per la Vigor Lamezia Women, che potrà avvalersi delle prestazioni di Federica De Sarro.

Federica, 19 anni tra due mesi, è, per ora, l’unica indigena a far parte del gruppo affidato alle cure di Rino Monti. Pivot, dalla indubbie qualità fisiche, sarà al suo quarto anno consecutivo nelle file biancoverdi con cui ha iniziato la carriera da calcettista in giovanissima età. La sua estrosità e forza fisica l’hanno portata, lo scorso anno, ad avere ampia fiducia della guida tecnica e diventare così uno dei punti fermi della squadra. Fiducia meritata e ben ripagata con ottime prestazioni contornate con gol da “urlo” e titolo di capocannoniere della squadra.

Quest’anno sarà per lei un autentico banco di prova, vista la concorrenza che troverà nel suo ruolo, ma che non potrà che fargli bene per alzare il suo livello di rendimento. Giocare un altro anno in biancoverde è una felicità immensa per Federica che sprizza gioia da tutti i pori: “Sin da bambina ho sempre amato giocare a calcio ma non avrei mai pensato di poter giocare ad un certo livello. Sono stati 3 anni bellissimi, pieni di emozioni e soprattutto soddisfazioni. Ho iniziato a far parte del gruppo quando la squadra era in serie A2 e con la stessa ho vinto il campionato. In tre anni ho giocato due campionati di serie A2 e uno di serie A, portandomi dietro un bagaglio fatto di tante presenze e gol. Era un sogno che ho esaudito, ma allo stesso tempo credo che chiunque pratichi questo sport voglia sempre di più.”

“Quando sono arrivata – continua Federica – non conoscevo bene le regole del calcio a cinque, non avendolo mai praticato a livello professionistico, e devo ringraziare la squadra ed i mister che mi hanno aiutata a crescere e imparare, mi hanno supportata nei momenti in cui credevo di non essere all’altezza e a volte anche “sopportata”, in quanto mi rendo conto che delle volte sono abbastanza testarda.”

Un fiume in piena le sue parole ma, del resto, non poteva che essere così per una che i colori della sua città se li è sempre sentiti addosso. “Quando il presidente mi ha chiamata dicendomi che saremmo diventate la nuova Vigor Lamezia Women calcio a 5 non stavo nella pelle. Portiamo i colori bianco-verdi, proprio in onore alla storica squadra maschile di calcio a 11 della mia città. La maggior parte dei lametini è tifoso, quasi tutti abbiamo un po’ il sangue bianco-verde, nella mia famiglia, soprattutto, siamo cresciuti sin da bambini con l’amore per questa squadra, per questi colori, tant’è che mio padre e lo stesso presidente militavano insieme già negli anni 80 nelle giovanili della Vigor Lamezia. Sapendo tutto questo e provando un amore per questo sport, per me è un onore ancora più grande vestire quei colori.”