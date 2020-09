Termina 2-0 in favore dei biancoverdi l’allenamento congiunto tra Vigor Lamezia e Caraffa, svolto sul sintetico di Pianopoli che ospiterà nel corso dei prossimi 7 giorni altri due test contro Città di Lamezia Terme (domenica mattina) e Gioiese (mercoledì prossimo).

Dopo un primo tempo senza reti (ma con occasioni da ambo i lati), nella ripresa a segno per la squadra di mister Morgia vanno Ferrara e Vitolo, con il primo impegno non ufficiale davanti al presidente Saladini in cui non si è celata l’incidenza dei carichi di lavoro effettuati fino ad oggi ma anche l’amalgama ancora da costruire in una rosa costruita quasi totalmente da zero e con ancora diversi under in prova. Il mercato poi chiuderà a fine mese, quindi non è impossibile che il ds Giannarelli possa ancora trovare qualche altro elemento per aumentare le rotazioni a disposizione.

Nel primo tempo le squadre son scese in campo con uno speculare 4-3-3 composto da:

VIGOR LAMEZIA: Corallo; Franchino, Cucinotti, Trentacoste, Loizzo (17’pt Giampetruzzi); Torelli, Giacinti, Corticchia; Foderaro, Zuppardo, Gullo.

CARAFFA: Costa; Fava, Gallo, Cerminara, Talarico; Mazzei, Commisso, Scalzo; Sulla, Colacino, Silvano.

Nella ripresa, con gli spettatori fatti allontanare dalla tribuna per l’eccessivo numero che non consentiva l’impossibilità di mantenere le giuste distanze o l’assenza di assembramenti, tra i biancoverdi spazio ai portieri Gentile e Cugliardi, in difesa Amendola, Miliziano, Scopetta, Vitolo, Costanzo, a centrocampo Messina, Arcieri, Ianni, in attacco Dieme, Barrow, Ferrara, con Bettini fermo ai box per problemi fisici e tenuto per questo a riposo.

Negli ospiti minutaggio per Romeo, Cirillo, Campagna, Marino, Russo, Capicotto, Pellegrino, Benincasa, Capellupo.