Per certi tratti una “vittoria”, ma non completa secondo la stessa società gialloblu l’ammissione in serie C Gold per il Basketball Lamezia.

«Alla fine giocheremo in C Gold, ma dopo tutta questa attesa ci rimane un sapore amaro in bocca per aver dovuto combattere strenuamente per qualcosa che sembrava naturale», spiega la nota social della società, «non nascondiamo che l’esclusione delle altre società lascia l’amaro in bocca ancor di più. Alla base dello sport che pratichiamo ci deve essere sempre l’aggregazione e la partecipazione e sapere che le società che hanno “lottato” al nostro fianco, Termoli e Avellino, sono, ad oggi, fuori dal campionato significa una sconfitta in assoluto per tutti. Proprio tutti».

Si chiude quindi con l’augurio di «buon campionato. Se possibile».